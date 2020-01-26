 На Донбасі 26 січня загинуло двоє військових ЗСУ - штаб ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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На Донбасі 26 січня загинуло двоє військових ЗСУ - штаб ООС

Штаб ООС повідомив про ще одного загиблого українського військового на Донбасі у неділю. Таким чином їхня кількість збільшилась до двох.

Український солдат охороняє пункт гуманітарної допомоги у Авдіївці на Донбасі

Український солдат охороняє пункт гуманітарної допомоги у Авдіївці на Донбасі (фото з архіву)

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої у неділю, 26 січня, на Донбасі загинув один український військовий, а ще один отримав поранення. Про це у понеділок, 27 січня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у Facebook.

Про ще одного військового, що загинув у неділю внаслідок обстрілу бойовиків, у ООС повідомляли напередодні. Нове повідомлення пресслужби уточнює, що внаслідок обстрілу ще один український солдат отримав бойову травму. Таким чином кількість загиблих бійців Операції об'єднаних сил за 26 січня зросла до двох осіб.

12 обстрілів на Донбасі

Також у повідомленні зазначається, що "збройні формування Російської Федерації" 12 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли були зафіксовані неподалік Красногорівки, Старогнатівки, Новогригорівки, Гнутового, Оріхового, Новотошківського, Кримського та Богданівки.

При цьому бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів. Серед зброї, з якої обстрілювали українських військових, були гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети тощо.

Водночас у понеділок, 27 січня, бойовики вже встигли обстріляти українських військових неподалік Пісків. При цьому бійці ООС не зазнали втрат.

Четверо загиблих бійців ООС за тиждень

Таким чином загальна кількість загиблих українських вояків за минулий тиждень склала четверо осіб. Ще по одному бійцю ООС стали жертвами обстрілів бойовиків 20 та 22 січня.

Обстріли з боку проросійських бойовиків на Донбасі продовжуються попри досягнуту на саміті лідерів "нормандської четвірки" у Парижі домовленість про повне перемир'я на Сході України.

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