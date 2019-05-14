 На Донбасі 24 травня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі 24 травня загинув один український військовий

Проросійські бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і ще один був поранений.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

Один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений на Сході України у п'ятницю, 24 травня, внаслідок обстрілів, здійснених проросійськими бойовиками. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що проросійські сепаратисти 17 разів порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велись поблизу міст Авдіївка, Красногорівка, населених пунктів Піски, Верхньоторецьке, Кам'янка та інших. У штабі ООС повідомили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного з проросійських бойовиків було вбито, трьох - поранено.

Водночас представник самопроголошеної "ЛНР" заявив, що українські військові двічі за добу здійснювали обстріли, повідомляє агентство "Интерфакс". Інформації про потерпілих немає.

DW.COM

Бойовики на Донбасі не пропускають школярів через лінію розмежування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляють українські прикордонники. (24.05.2019)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського зі вступом на посаду президента України. Лідери ФРН і України обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі. (24.05.2019)

Нагадаємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я". Воно мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

За даними екс-президента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2973 українських військовослужбовців.

Дивитись відео 05:26

Психічні проблеми ветеранів АТО: арт-терапія у Карпатах (18.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Психічні проблеми ветеранів АТО: арт-терапія у Карпатах (18.12.2018)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

На Донбасі 14 травня загинув український військовий 14.05.2019

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) повидомили про загибель на Донбасі 14 травня українського військового. Ще двоє солдатів отримали поранення.

Ukraine Armee in der Ostukraine

На Донбасі 16 травня загинув український військовий 16.05.2019

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків на Донбасі один військовий Об'днаних сил України загинув, ще один поранений.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

На Донбасі 30 квітня загинув один український військовий 01.05.2019

Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і ще один був поранений.

Реклама

Докладно

Учасниці руху Марія 2.0 у Фрайбургу. Напис на плакаті - Я теж можу бути священицею

Марія 2.0: чи зможуть німецькі католички осучаснити церкву?

Німецькі жінки влаштували бойкот церквам, щоб домогтися гендерної рівності і права бути священицями.  

МВФ перегляне програму для України після виборів до ВР

МВФ перегляне програму для України після виборів до Ради

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Ради та формування нового уряду в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  