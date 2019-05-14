На Донбасі 24 травня загинув один український військовий

Один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений на Сході України у п'ятницю, 24 травня, внаслідок обстрілів, здійснених проросійськими бойовиками. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що проросійські сепаратисти 17 разів порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велись поблизу міст Авдіївка, Красногорівка, населених пунктів Піски, Верхньоторецьке, Кам'янка та інших. У штабі ООС повідомили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного з проросійських бойовиків було вбито, трьох - поранено.

Водночас представник самопроголошеної "ЛНР" заявив, що українські військові двічі за добу здійснювали обстріли, повідомляє агентство "Интерфакс". Інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я". Воно мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

За даними екс-президента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2973 українських військовослужбовців.