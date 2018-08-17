 На Донбасі 24 серпня загинув один український військовий - Штаб ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

На Донбасі 24 серпня загинув один український військовий - Штаб ООС

Внаслідок бойових дій на Донбасі 24 серпня загинув один український військовий, ще четверо зазнали поранень, повідомили в штабі Операції об'єднаних сил. Також повідомляється про загибель цивільного мешканця Луганщини.

Обстріли на Донбасі тривають

Обстріли на Донбасі тривають

Упродовж доби 24 серпня проросійські бойовики на Донбасі 39 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗСУ загинув, четверо дістали поранення. Про це у суботу, 25 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС), а також зазначили, що з початку поточної доби відбулося вже чотири обстріли.

Як зазначено у повідомленні, бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на окремих напрямках бойовики обстріляли українських військових із мінометів калібру 82 і 120 міліметрів, ствольної артилерії калібру 122 міліметри.

За цими даними, бойовики також здійснили неприцільний обстріл населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, з артилерійських систем 152 калібру. Внаслідок обстрілу загинув 35-річний місцевий мешканець, пошкоджено будівлі та інфраструктуру. Штаб ООС наголошує, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Також за даними української розвідки, минулої доби троє бойовиків загинули, ще шестеро поранені. Підтвердження цих даних від представників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" немає. Водночас представники сепаратистів стверджують, що ЗСУ шість разів порушили режим припинення вогню, інформує "Інтерфакс".

Нагадаємо, що з 1 липня по 20 серпня у зоні бойових дій на Донбасі діяло так зване "хлібне перемир'я" у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. 22 серпня під час засідання ТКГ у Мінську сторони домовилися про початок від 29 серпня так званого "шкільного перемир'я".

 

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