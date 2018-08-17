На Донбасі 24 серпня загинув один український військовий - Штаб ООС

Упродовж доби 24 серпня проросійські бойовики на Донбасі 39 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗСУ загинув, четверо дістали поранення. Про це у суботу, 25 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС), а також зазначили, що з початку поточної доби відбулося вже чотири обстріли.

Як зазначено у повідомленні, бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на окремих напрямках бойовики обстріляли українських військових із мінометів калібру 82 і 120 міліметрів, ствольної артилерії калібру 122 міліметри.

За цими даними, бойовики також здійснили неприцільний обстріл населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, з артилерійських систем 152 калібру. Внаслідок обстрілу загинув 35-річний місцевий мешканець, пошкоджено будівлі та інфраструктуру. Штаб ООС наголошує, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Також за даними української розвідки, минулої доби троє бойовиків загинули, ще шестеро поранені. Підтвердження цих даних від представників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" немає. Водночас представники сепаратистів стверджують, що ЗСУ шість разів порушили режим припинення вогню, інформує "Інтерфакс".

Нагадаємо, що з 1 липня по 20 серпня у зоні бойових дій на Донбасі діяло так зване "хлібне перемир'я" у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. 22 серпня під час засідання ТКГ у Мінську сторони домовилися про початок від 29 серпня так званого "шкільного перемир'я".