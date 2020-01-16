На Донбасі 22 січня внаслідок обстрілу загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. У штабі ООС повідомили про порушення бойовиками режиму припинення вогню чотири рази упродовж поточної доби.
На Донбасі в середу, 22 січня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Про це повідомила пресслужба штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Як зазначається у повідомленні, цього дня бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню та обстрілювали позиції українських військових "з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї". Крім того, обстріли здійснювали снайпери бойовиків.
Під обстріли потрапили позиції військових ООС поблизу Павлополя, Талаківки, Майорська і населеного пункту Шуми.
Згодом у пресслужбі штабу ООС підтвердили інформацію, що від кулі снайпера загинув 22-річний військовий з Волині Микола Сорочук.
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