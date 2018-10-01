На Донбасі 2 жовтня загинув український військовий, двоє поранених

Один український військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень у вівторок, 2 жовтня, в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС), повідомив прес-центр ООС зранку у середу, 3 жовтня.

Загалом за день проросійські незаконні збройні формування 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. "При цьому ворог вісім разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні прес-центру ООС. Позиції об'єднаних сил були обстріляні у районі населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Оріхове, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Новотроїцьке, Богданівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

З початку доби 3 жовтня ворог двічі обстріляв позиції українських військ, у тому числі - із застосуванням забороненого озброєння. Втрат серед військових немає.