 На Донбасі 2 жовтня загинув український військовий, двоє поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

На Донбасі 2 жовтня загинув український військовий, двоє поранених

У районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий, двоє дійстали поранення.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Один український військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень у вівторок, 2 жовтня, в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС), повідомив прес-центр ООС зранку у середу, 3 жовтня.

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Стан постраждалих оцінюється як задовільний. Інцидент трапився в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. (25.09.2018)

У будинку в Донецьку, де проводилася зустріч місцевих комуністів, пролунав вибух. Загальне число потерпілих - чотири особи, повідомляють у самопроголошеній "ДНР". (29.09.2018)

Загалом за день проросійські незаконні збройні формування 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. "При цьому ворог вісім разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні прес-центру ООС. Позиції об'єднаних сил були обстріляні у районі населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Оріхове, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Новотроїцьке, Богданівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

З початку доби 3 жовтня ворог двічі обстріляв позиції українських військ, у тому числі - із застосуванням забороненого озброєння. Втрат серед військових немає.

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