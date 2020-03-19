На Донбасі 19 березня загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у четвер, 19 березня, загинув український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 20 березня, на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Проросійські бойовики напередодні загалом 15 разів порушували режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленностями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, зазначили в пресцентрі ООС. Також обстріл позицій українських військових вели снайпери бойовиків.

"На одній із позицій, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України", - вказується в іншому повідомленні пресцентру ООС.

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