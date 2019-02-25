На Донбасі 18 березня загинув український військовий

З початку доби понеділка, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових, застосувавши зброю, яка заборонена мінськими домовленостями. Від вогню бойовиків загинув один український військовослужбовець, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що українські військові відповіли вогнем зі штатного озброєння.

Бойовики здійснили обстріли з мінометів поблизу села Катеринівка Луганської області, а біля хутору Вільний - зі снайперської і стрілецької зброї, кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень. "Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді.

З 8 березня в зоні конфлікту на Донбасі оголосили "весняне перемир'я".

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