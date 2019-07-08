На Донбасі 15 липня загинув український військовий

У зоні бойових дій на Сході України в понеділок, 15 липня, внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків один український військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. Про це вранці у вівторок, 16 липня, повідомив пресцентр Операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить мінським домовленостям, зазначається в повідомленні.

Загалом протягом доби 15 липня незаконні збройні формування на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. З них шість разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, а саме - мінометів калібру 120 та 82 мм. Також бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ. Яз зазначили в штабі операції, "Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".

Нагадаємо, 2 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську сторони так і не змогли домовитися про запровадження "хлібного перемир'я" та звільнення утримуваних осіб. В українській делегації у ТКГ повідомили, що на заваді цих домовленостей стала позиція Росії.