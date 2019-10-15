На Донбасі 15 жовтня загинули двоє українських солдатів

Проросійські бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню у вівторок, 15 жовтня. Унаслідок цього двоє українських військових загинули, ще один отримав поранення, йдеться у повідомленні пресцентру Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 14 жовтня, бойовики 21 раз порушили перемир'я на Донбасі, внаслідок чого один український солдат отримав поранення.

Раніше у вівторок спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Мартін Зайдік заявив, що під час переговорів у Мінську сторони не змоги узгодити новий графік розведення сил біля Золотого та Петрівського. Він також констатував, що останнім часом на Сході України різко збільшилась кількість обстрілів.