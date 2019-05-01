 На Донбасі 14 травня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

На Донбасі 14 травня загинув український військовий

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) повидомили про загибель на Донбасі 14 травня українського військового. Ще двоє солдатів отримали поранення.

На Донбасі 14 травня загинув український військовий, повідомили в штабі ООС

На Донбасі 14 травня загинув український військовий, повідомили в штабі ООС

Унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 14 травня, загинув один український військовослужбовець і ще двоє були поранені. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі Facebook. Проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових з артилерійських систем, мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

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Внаслідок обстрілу з боку бойовиків на Донбасі 8 травня загинув український військовослужбовець, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил. (08.05.2019)

Бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі, заявила українська сторона. Представники сепаратистів заперечують це та запевняють, що дотримуються перемир'я. (08.05.2019)

Зокрема, біля села Лебединське бойовики вели вогонь з артилерійських систем та мінометів, поблизу населених пунктів Водяне та Шуми - з мінометів. Позиції українських військових біля Майорська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Новозванівки - з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. У штабі ООС стверджують, що на обстріли українські військові дали адекватну відповідь.

Нагадаємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я". Воно мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

За даними президента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули 2973 українських військовослужбовців.

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