На Донбасі 13 липня загинув один військовослужбовець ЗСУ - ООС
Від обстрілів з боку сепаратистів загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі ООС.
На Донбасі знову загинув український військовий
Протягом минулої доби в зоні конфлікту на Донбасі було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, один український військовий загинув, повідомив зранку середи, 14 липня, пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС). За цими даними, підтримувані Росією збройні формування обстрілювали позиції українських сил з 152- і 122-міліметрових артсистем, 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів "один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям", - зазначається в повідомленні. Ще п'ятеро військових отримали поранення, а ще один - бойове травмування. Усіх їх доправлено до лікувального закладу. "Стан здоров'я одного з поранених - важкий, інших - задовільний", - повідомили в пресцентрі. Повідомляється, що на обстріли українські війська відкривали вогонь у відповідь.
За цими даними, бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ поблизу низки населених пунктів, зокрема, Південного, Троїцького, Водяного, Тамарчука, Широкого, Павлополя, Причепилівки.
Також було зафіксовано одне порушення вогню з боку озброєних формуваль сепаратистів і станом на 7:00 ранку 14 липня, додали в пресцентрі.
Предаставники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували інформацію про обстріли.
Нагадаємо, в Об'єднаних силах нещодавно повідомляли про загибель українських військовослужбовців 9-го, 8-го, 5-го і 4-го липня.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Останній наступ
Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
За роки війни - десятки загиблих
За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Підконтрольне, але закрите
До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Військові - єдині мешканці селища
Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Укріплений пляж
На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Відбудові не підлягає
На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Всередині школи
До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Небезпека - на кожному кроці
На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Церква біля "Шпиля Пушкіна"
Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Тетраподи на захисті Маріуполя
Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Між війною і миром - лише кілька кілометрів
Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.