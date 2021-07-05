На Донбасі 13 липня загинув один військовослужбовець ЗСУ - ООС

Протягом минулої доби в зоні конфлікту на Донбасі було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, один український військовий загинув, повідомив зранку середи, 14 липня, пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС). За цими даними, підтримувані Росією збройні формування обстрілювали позиції українських сил з 152- і 122-міліметрових артсистем, 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів "один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям", - зазначається в повідомленні. Ще п'ятеро військових отримали поранення, а ще один - бойове травмування. Усіх їх доправлено до лікувального закладу. "Стан здоров'я одного з поранених - важкий, інших - задовільний", - повідомили в пресцентрі. Повідомляється, що на обстріли українські війська відкривали вогонь у відповідь.

За цими даними, бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ поблизу низки населених пунктів, зокрема, Південного, Троїцького, Водяного, Тамарчука, Широкого, Павлополя, Причепилівки.

Також було зафіксовано одне порушення вогню з боку озброєних формуваль сепаратистів і станом на 7:00 ранку 14 липня, додали в пресцентрі.

Предаставники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували інформацію про обстріли.

Нагадаємо, в Об'єднаних силах нещодавно повідомляли про загибель українських військовослужбовців 9-го, 8-го, 5-го і 4-го липня.