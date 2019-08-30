На Донбасі 11 вересня загинули двоє українських військових

Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули на Донбасі внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків у середу, 11 вересня. Ще один військовий ЗСУ отримав важке поранення. Як повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС), бойовики незаконних збройних формувань минулої доби 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, один військовослужбовець отримав важке поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у соцмережі Facebook вранці у четвер, 12 вересня.

Як зазначають в штабі ООС, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із "заборонених мінськими угодами калібрів озброєння". Так, повідомляється про обстріли позицій ООС поблизу Авдіївки з мінометів калібру 82 міліметри. Крім того, обстріли велися з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Від початку поточної доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. В ОБСЄ заявляють про позитивні результати перемир'я та відсутність жертв серед цивільних на Донбасі. Водночас у штабі ООС кілька днів тому повідомили про понад 400 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків від початку "хлібного перемир'я".