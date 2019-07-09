 На Донбасі 10 липня внаслідок обстрілу загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

На Донбасі 10 липня внаслідок обстрілу загинув український військовий

Поблизу Гранітного на Донеччині бойовики обстріляли з ПТРК вантажівку ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовослужбовець, повідомили в штабі ООС.

Війна на Донбасі

У зоні конфлікту на Донбасі в середу, 10 липня, загинув військовий Збройних сил України (ЗСУ). Як повідомив пресцентр Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) вантажівку одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Внаслідок влучання ракети в кузов автомобіля один військовослужбовець загинув, ще один - отримав поранення середньої тяжкості. Обстріл було здійснено поблизу Гранітного на Донеччині, йдеться в повідомленні. Постраждалого військовослужбовця евакуювали до одного з медичних закладів.

Згодом у пресцентрі ООС повідомили, що від початку доби 10 липня внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранення отримали загалом троє військовослужбовців, ще двоє військових дістали бойові травми.

Нагадаємо, 2 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську сторони так і не змогли домовитися про запровадження "хлібного перемир'я" та звільнення утримуваних осіб. В українській делегації у ТКГ повідомили, що на заваді цих домовленостей стала позиція Росії.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


Дивитись відео 03:57

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