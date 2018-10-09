На Донбасі 10 жовтня загинуло двоє українських військових

Двоє українських військовослужбовців зі складу об'єднаних сил загинуло внаслідок спрацювання вибухового пристрою в Донецькій області. Інцидент стався в середу, 10 жовтня, повідомляється на Facebook-сторінці операції об'єднаний сил у соцмережі.

У зведенні зазначається, що загиблі виконували бойове завдання на "донецькому напрямку". Повідомляється також про ще одного військовослужбовця, котрий отримав поранення на позиції в районі Бахмутської траси.

Загалом станом на 18:00 за київським часом українські військові зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню бойовими формуваннями сепаратистів. Також зафіксовано два випадки застосування великокаліберних озброєнь, заборонених мінськими угодами.

Позиції українських військ обстрілювали з різних видів стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, мінометів калібром 120 та 82 міліметри, з озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні про порушення умов режиму припинення вогню повідомляли як в Києві, так і в Луганську й Донецьку. 9 жовтня в зоні бойових дій на Донбасі загинув один український військовий.