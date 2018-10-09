На Донбасі 10 жовтня загинуло двоє українських військових
Детонація вибухового пристрою в Донецькій області завдала смертельних поранень двом військовим зі складу об'єднаних сил на Донбасі, повідомляють у Києві.
У Києві кажуть про двох загиблих та одного пораненого бійця ЗСУ за день на Донбасі
Двоє українських військовослужбовців зі складу об'єднаних сил загинуло внаслідок спрацювання вибухового пристрою в Донецькій області. Інцидент стався в середу, 10 жовтня, повідомляється на Facebook-сторінці операції об'єднаний сил у соцмережі.
У зведенні зазначається, що загиблі виконували бойове завдання на "донецькому напрямку". Повідомляється також про ще одного військовослужбовця, котрий отримав поранення на позиції в районі Бахмутської траси.
Загалом станом на 18:00 за київським часом українські військові зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню бойовими формуваннями сепаратистів. Також зафіксовано два випадки застосування великокаліберних озброєнь, заборонених мінськими угодами.
Позиції українських військ обстрілювали з різних видів стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, мінометів калібром 120 та 82 міліметри, з озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів, зазначається в повідомленні.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Хрещатик, 1995 рік
"Це потік життя, як воно йде", - пояснює Олександр Глядєлов. 62-річний фотограф з України каже, що крім життя, смерті та любові до невідворотних обставин належить і буденність.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
"Їжачку, прокинься!", 1998 рік
Серед героїв українського фотографа - безпритульні діти. До дітей, які на світлині, він прийшов на запрошення "Їжачка" о першій ночі. Той уже спав на сходах будівлі, і друзі кинулися будити "Їжачка". Зараз на цьому місці у Києві - торгівельний центр "Олімпіський".
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
"Вова та його друг-курча", 1995 рік
Світлина зроблена в Одесі, у дитячому будинку сімейного типу в родині Мартиненків. "Якщо я фотографую людей, то маю передати їхні емоції. І свої, звісно", - каже фотограф у розмові з DW.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
"Сестри", 2013 рік
Село Степове, Україна. Глядєлов сподівається, "що глядач хоча б частково розділить ті емоції, які були в мене під час фотографування".
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Гідропарк, Київ, 1998 рік
Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Морг у російській колонії, 2001
Цей знімок з російського Маріінська - з колонії для хворих на туберкульоз № 33. На передньому плані - тіло в'язня, який помер від голоду на шляху з Москви до виправної колонії в Сибіру, пояснює Глядєлов. "Це концентрований жах", - додає фотограф.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Майдан, Київ, 19 лютого 2014 року
Остання барикада протестувальників на Майдані, яка палає. Глядєлов був на акціях в центрі української столиці від їхнього початку. Потім його фотографії з Революції Гідності демонструвалися у низці світових столиць. Відвідувачі виставок ставили чимало запитань, адже хотіли розібратися в подіях в Україні, каже він.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Битва за Іловайськ, серпень 2014 року
Українські артилеристи готуються до атаки по позиціях противника поблизу Іловайська. Після того, як було зроблене це фото, сталася артилерійська дуель - на цьому місці загинули 18 українських військових. Сам Глядєлов під Іловайськом дістав поранення - осколок потрапив у ногу.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Згорілий український танк, серпень 2014 року
Глядєлов каже, що на Заході існують ідеалізовані уявлення про сучасну війну. Мовляв, добре екіпіровані солдати десь у пустелі "воюють проти моджахедів з іржавими "Калашніковими". Глядачі в Європі могли порівняти фотографії з Донбасу лише зі свідченнями з Другої світової. На фото - підбитий танк ЗСУ, битва за Іловайськ, село Грабське (серпень 2014 року).
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
Скромний гуманіст
"Його фото сповнені людяністю, емпатією та стриманістю", - пишуть німецькі оглядачі про виставку Глядєлова. Це перше знайомство Берліна з його роботами. Виставка триває з 9 вересня до 15 листопада у галереї Alles Mögliche.
"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
30 років у фотографії
Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі.