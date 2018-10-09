 На Донбасі 10 жовтня загинуло двоє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

На Донбасі 10 жовтня загинуло двоє українських військових

Детонація вибухового пристрою в Донецькій області завдала смертельних поранень двом військовим зі складу об'єднаних сил на Донбасі, повідомляють у Києві.

Війна на Донбасі

У Києві кажуть про двох загиблих та одного пораненого бійця ЗСУ за день на Донбасі

Двоє українських військовослужбовців зі складу об'єднаних сил загинуло внаслідок спрацювання вибухового пристрою в Донецькій області. Інцидент стався в середу, 10 жовтня, повідомляється на Facebook-сторінці операції об'єднаний сил у соцмережі.

У зведенні зазначається, що загиблі виконували бойове завдання на "донецькому напрямку". Повідомляється також про ще одного військовослужбовця, котрий отримав поранення на позиції в районі Бахмутської траси.

Загалом станом на 18:00 за київським часом українські військові зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню бойовими формуваннями сепаратистів. Також зафіксовано два випадки застосування великокаліберних озброєнь, заборонених мінськими угодами.

Позиції українських військ обстрілювали з різних видів стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, мінометів калібром 120 та 82 міліметри, з озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні про порушення умов режиму припинення вогню повідомляли як в Києві, так і в Луганську й Донецьку. 9 жовтня в зоні бойових дій на Донбасі загинув один український військовий

  • Хрещатик, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Хрещатик, 1995 рік

    "Це потік життя, як воно йде", - пояснює Олександр Глядєлов. 62-річний фотограф з України каже, що крім життя, смерті та любові до невідворотних обставин належить і буденність.

  • Їжачку, прокинься!, 1998 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Їжачку, прокинься!", 1998 рік

    Серед героїв українського фотографа - безпритульні діти. До дітей, які на світлині, він прийшов на запрошення "Їжачка" о першій ночі. Той уже спав на сходах будівлі, і друзі кинулися будити "Їжачка". Зараз на цьому місці у Києві - торгівельний центр "Олімпіський".

  • Вова та його друг-курча, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Вова та його друг-курча", 1995 рік

    Світлина зроблена в Одесі, у дитячому будинку сімейного типу в родині Мартиненків. "Якщо я фотографую людей, то маю передати їхні емоції. І свої, звісно", - каже фотограф у розмові з DW.

  • Сестри, 2013 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Сестри", 2013 рік

    Село Степове, Україна. Глядєлов сподівається, "що глядач хоча б частково розділить ті емоції, які були в мене під час фотографування".

  • Гідропарк, Київ, 1998 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Гідропарк, Київ, 1998 рік

    Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.

  • Морг у російській колонії, 2001

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Морг у російській колонії, 2001

    Цей знімок з російського Маріінська - з колонії для хворих на туберкульоз № 33. На передньому плані - тіло в'язня, який помер від голоду на шляху з Москви до виправної колонії в Сибіру, пояснює Глядєлов. "Це концентрований жах", - додає фотограф.

  • Майдан, 19 лютого 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Майдан, Київ, 19 лютого 2014 року

    Остання барикада протестувальників на Майдані, яка палає. Глядєлов був на акціях в центрі української столиці від їхнього початку. Потім його фотографії з Революції Гідності демонструвалися у низці світових столиць. Відвідувачі виставок ставили чимало запитань, адже хотіли розібратися в подіях в Україні, каже він.

  • Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    Українські артилеристи готуються до атаки по позиціях противника поблизу Іловайська. Після того, як було зроблене це фото, сталася артилерійська дуель - на цьому місці загинули 18 українських військових. Сам Глядєлов під Іловайськом дістав поранення - осколок потрапив у ногу.

  • Згорілий український танк, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Згорілий український танк, серпень 2014 року

    Глядєлов каже, що на Заході існують ідеалізовані уявлення про сучасну війну. Мовляв, добре екіпіровані солдати десь у пустелі "воюють проти моджахедів з іржавими "Калашніковими". Глядачі в Європі могли порівняти фотографії з Донбасу лише зі свідченнями з Другої світової. На фото - підбитий танк ЗСУ, битва за Іловайськ, село Грабське (серпень 2014 року).

  • Berlin Ausstellung Fotograf Alexander Glyadyelov Ukraine (Eric Pawlitzky)

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Скромний гуманіст

    "Його фото сповнені людяністю, емпатією та стриманістю", - пишуть німецькі оглядачі про виставку Глядєлова. Це перше знайомство Берліна з його роботами. Виставка триває з 9 вересня до 15 листопада у галереї Alles Mögliche.

  • Олександр Глядєлов

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    30 років у фотографії

    Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі.

    Автор: Стас Соколов, Наталія Мехед


DW.COM

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У районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий, двоє дійстали поранення. (03.10.2018)  

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У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. (10.10.2018)  

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Український митець Олександр Глядєлов каже, що світлинами намагається передати емоції - і свої, і героїв фото. Зараз його роботи виставлені у Берліні: на фото і Київ 90-х, і війна на Донбасі, і російський морг. (02.10.2018)  

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