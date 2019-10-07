На Донбасі 10 жовтня загинув український військовий

На Донбасі через обстріли з боку бойовиків у четвер, 10 жовтня, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

За інформацією пресцентру, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню протягом минулої доби. Вони обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) з мінометів, БМП, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Під вогонь бойовиків потрапили позиції українських військових неподалік Водяного, Авдіївки, Пищевика, Павлополя, Мар'їнки, Новоселівки Другої, Кримського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів та Катеринівки.

Водночас вже протягом цієї доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляють у пресцентрі. "Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про зрив розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків.

10 жовтня у Кремлі заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.