 На Донбасі 10 жовтня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

На Донбасі 10 жовтня загинув український військовий

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. За добу бойовики 25 разів обстрілювали українські позиції, кажуть у пресцентрі ООС.

Українські позиції поблизу Широкиного

Українські позиції поблизу Широкиного (фото з архіву)

На Донбасі через обстріли з боку бойовиків у четвер, 10 жовтня, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

За інформацією пресцентру, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню протягом минулої доби. Вони обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) з мінометів, БМП, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Під вогонь бойовиків потрапили позиції українських військових неподалік Водяного, Авдіївки, Пищевика, Павлополя, Мар'їнки, Новоселівки Другої, Кримського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів та Катеринівки.

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Водночас вже протягом цієї доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляють у пресцентрі. "Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про зрив розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків.

10 жовтня у Кремлі заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Золоте: занепад, шахти та війна

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)  

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