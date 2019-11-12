 На Донбасі 1 грудня загинули двоє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

На Донбасі 1 грудня загинули двоє українських військових

Унаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні проведення Операції об'єднаних сил 1 грудня загинули двоє українських військовослужбовців.

Війна на Донбасі

У штабі ООС повідомили про загибель 1 грудня українського військового на Донбасі

Під час виконання бойового завдання на Донбасі в неділю, 1 грудня, загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними пресцентру, диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) збройних формувань проросійських сепаратистів здійснила спробу проникнення у тил позицій ООС. "З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв. Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок вибухів вони отримали поранення, які несумісні з життям, і померли на місці підриву.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), наданим у відповідь на запит DW, за п'ять років військового конфлікту на Донбасі, загинули від 13 000 до 13 200 осіб.

За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинули близько 4 100 українських військових та близько 5 650 членів збройних формувань сепаратистів.

Війна на Донбасі

До цього числа входять як загиблі безпосередньо внаслідок бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.

Як повідомлялося, на 9 грудня у Парижі заплановано проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. У МЗС РФ уже дали зрозуміти, що на цьому саміті  Москва закличе Київ до прямого діалогу з Донбасом.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


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