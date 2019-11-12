На Донбасі 1 грудня загинули двоє українських військових

Під час виконання бойового завдання на Донбасі в неділю, 1 грудня, загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними пресцентру, диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) збройних формувань проросійських сепаратистів здійснила спробу проникнення у тил позицій ООС. "З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв. Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок вибухів вони отримали поранення, які несумісні з життям, і померли на місці підриву.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), наданим у відповідь на запит DW, за п'ять років військового конфлікту на Донбасі, загинули від 13 000 до 13 200 осіб.

За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинули близько 4 100 українських військових та близько 5 650 членів збройних формувань сепаратистів.

До цього числа входять як загиблі безпосередньо внаслідок бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.

Як повідомлялося, на 9 грудня у Парижі заплановано проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. У МЗС РФ уже дали зрозуміти, що на цьому саміті Москва закличе Київ до прямого діалогу з Донбасом.