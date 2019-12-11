На Донбасі через обстріл загинув український військовий - штаб ООС

На Сході України 9 січня під час обстрілу загинув один український військовий. Про це вранці п'ятниці, 10 січня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби проросійські збройні формування шість разів порушували режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, зазначили у штабі ООС. Зокрема, обстріли велися поблизу Водяного, Павлополя, Невельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільного.

Також зазначається, що 10 січня проросійські війська порушили режим припинення вогню один раз.

Нагадаємо, про загибель українського військового внаслідок обстрілів повідомлялося також 6 січня. А за день до цього внаслідок наїзду на вибуховий пристрій підірвався військовий вантажний автомобіль ГАЗ-66. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець загинув на місці, ще один дістав тяжких поранень.

26 грудня 2019 року міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що Київ визначив нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі. Він також заявив про підготовку з початку 2020 року до нового перемир'я на Донбасі. "Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми наразі готуємося до цього і працюватимемо", - сказав міністр.