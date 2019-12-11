 На Донбасі через обстріл загинув український військовий - штаб ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

На Донбасі через обстріл загинув український військовий - штаб ООС

Протягом 9 січня проросійські збройні формування шість разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один з українських бійців загинув.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

На Сході України 9 січня під час обстрілу загинув один український військовий. Про це вранці п'ятниці, 10 січня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

DW.COM

Проросійські сепаратисти 5 січня чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український боєць, заявили вштабі ООС. (06.01.2020)

Вантажний автомобіль наїхав на міну та підірвався, внаслідок чого загинув один український військовий і був поранений ще один. Напередодні двоє військових також були поранені, підірвавшись на вибуховому пристрої. (05.01.2020)

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер". (26.12.2019)

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби проросійські збройні формування шість разів порушували режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, зазначили у штабі ООС. Зокрема, обстріли велися поблизу Водяного, Павлополя, Невельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільного.

Також зазначається, що 10 січня проросійські війська порушили режим припинення вогню один раз.

Нагадаємо, про загибель українського військового внаслідок обстрілів повідомлялося також 6 січня. А за день до цього внаслідок наїзду на вибуховий пристрій підірвався військовий вантажний автомобіль ГАЗ-66. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець загинув на місці, ще один дістав тяжких поранень.

26 грудня 2019 року міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що Київ визначив нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі. Він також заявив про підготовку з початку 2020 року до нового перемир'я на Донбасі. "Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми наразі готуємося до цього і працюватимемо", - сказав міністр.

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