 На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий

Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовослужбовець. Бойовики продовжують обстрілювати українських військових із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

У зоні ООС загинув один військовослужбовець через обстріли бойовиків

У зоні ООС загинув один військовослужбовець через обстріли бойовиків

Один український військовослужбовець зигинув у четвер, 16 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

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Очільник українського МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів, чому на "нормандських" зустрічах не обговорюють Крим та дорікнув Німеччині відсутністю з її боку військової допомоги. (07.01.2020)

Представник омбудсмена просить владу забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на контрольно-пропускних пунктах Донбасу. (15.01.2020)

За даними пресцентру, впродовж поточної доби бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, стріляли снайпери.

Під обстріли бойовиків, попри домовленість про перемир'я, потрапили позиції українських військових біля населених пунктів Новотроїцьке, Травневе, Новотошківське, Миронівське, Луганське, Новозванівка і Оріхове.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок обстрілів бойовиків також загинув один український військовий. 

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