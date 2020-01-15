На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий

Один український військовослужбовець зигинув у четвер, 16 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

За даними пресцентру, впродовж поточної доби бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, стріляли снайпери.

Під обстріли бойовиків, попри домовленість про перемир'я, потрапили позиції українських військових біля населених пунктів Новотроїцьке, Травневе, Новотошківське, Миронівське, Луганське, Новозванівка і Оріхове.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок обстрілів бойовиків також загинув один український військовий.