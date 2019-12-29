На Донбасі триває обмін утримуваними особами

Поблизу окупованої Горлівки, на пункті пропуску "Майорське", у неділю, 29 грудня, об 11-й за Києвом розпочався обмін утримуваними особами. Про це повідомляє офіс президента України у Facebook.

Обмін утримуваними особами здійснюється між Києвом та бойовиками ОРДЛО. За попередніми даними, бойовики ОРДЛО мають намір звільнити 55 полонених українців. Натомість вони очікують від Києва 87 осіб.

Як повідомляє українська обмудсменка Людмила Денісова, сепаратисти можуть звільнити 80 осіб, однак цифри можуть змінитись. За її словамиз, на місці події перебуває її представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко, яким доручено здійснити моніторинг стану додержання прав і свобод громадян України під час передачі на підконтрольну Україні територію військовослужбовців, яких було незаконно позбавлено свободи бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Українських журналістів не пускають на територію КПВВ "Майорське", де проходить обмін. Натомість російські ЗМІ ведуть звідти трансляцію.

Пункт пропуску "Майорське" 29 грудня закритий з технічних причин для в'їзду і виїзду громадян, повідомили у Державній прикордонній службі України.