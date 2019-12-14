На Донбасі підірвалась вантажівка: один український військовий загинув

На Сході України у неділю, 5 січня, на міні підірвався вантажний автомобіль. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і ще один був важко поранений. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Вантажний автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення, в районі населеного пункту Хутір Вільний наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Повідомляється, що, ймовірно, це була протитанкова міна ТМ-62. На місці підриву працює слідча група, яка з'ясовує всі обставини події.

Раніше в штабі ООС також повідомили, що з початку доби 5 січня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових із забороненого озброєння. Зокрема, обстріли велись поблизу населеного пункту Водяне мінометами, які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 кілометрів від лінії розмежування.

Напередодні під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу.