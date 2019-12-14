 На Донбасі підірвалась вантажівка: один український військовий загинув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

На Донбасі підірвалась вантажівка: один український військовий загинув

Вантажний автомобіль наїхав на міну та підірвався, внаслідок чого загинув один український військовий і був поранений ще один. Напередодні двоє військових також були поранені, підірвавшись на вибуховому пристрої.

На Донбасі на міні підірвався автомобіль

На Донбасі на міні підірвався автомобіль

На Сході України у неділю, 5 січня, на міні підірвався вантажний автомобіль. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і ще один був важко поранений. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Біля КПП "Оленівка" мікроавтобус з цивільними виїхав на узбіччя та підірвався на протитанковій мині. Внаслідок цього загинули двоє людей і троє отримали поранення, повідомили у штабі ООС. (23.02.2019)

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер". (26.12.2019)

Вантажний автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення, в районі населеного пункту Хутір Вільний наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Повідомляється, що, ймовірно, це була протитанкова міна ТМ-62. На місці підриву працює слідча група, яка з'ясовує всі обставини події.

Раніше в штабі ООС також повідомили, що з початку доби 5 січня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових із забороненого озброєння. Зокрема, обстріли велись поблизу населеного пункту Водяне мінометами, які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 кілометрів від лінії розмежування.

Напередодні під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу.

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