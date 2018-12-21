 На Донбасі поранені двоє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2018

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Новини

На Донбасі поранені двоє українських військових

"Новорічне перемир'я" було тричі порушене проросійськими бойовиками у зоні проведення операції об'єднаних сил. На Донбасі поранені двоє українських військових.

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

DW.COM

На думку австрійського канцлера Себастіана Курца, інтерес до прогресу на Донбасі має виявляти і Київ. Курц також виступає за поетапне зняття санкцій з РФ. (31.12.2018)

З опівночі 29 грудня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я. Утім, в штабі операції об'єднаних сил вже повідомили про обстріл. (29.12.2018)

Незаконні збройні формування на Донбасі з початку доби в понеділок, 31 грудня, тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил, зокрема із застосуванням мінометів важких калібрів. Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, повідомляється на сайті міністерства оборони України.

Нагадаємо, що 29 грудня в зоні бойових дій на Сході України розпочалося "новорічне перемир'я", домовленості щодо якого було досягнуто раніше цього тижня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Відповідну пропозицію, висунуту українською стороною у ТКГ, було затверджено 27 грудня. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

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