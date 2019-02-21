На Донбасі на міні підірвався мікроавтобус: двоє цивільних загинуло

На Донбасі на тимчасово окупованій території поблизу контрольно-пропускного пункту "Оленівка" у суботу, 23 лютого, на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних. Про це повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook. Внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення.

Вибух стався о 12.30, за 50 метрів від КПП, де представники проросійських сепаратистів здійснюють пропуск громадян. За попередньою інформацією, мікроавтобус з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні.

В самопроголошеній "ДНР" заявили, що в автобусі їхали жителі населеного пункту Сніжне, передає агенція "Інтерфакс". За словами представника "ДНР" в Спільному центрі з контролю і координації за режимом припинення вогню (СЦКК), вони поверталися з території України, куди їздили за пенсією. Водій автобусу з'їхав на узбіччя для обгону, але не впорався з керуванням і машину занесло.