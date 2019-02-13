На Донбасі з 8 березня оголошене "весняне перемир'я"

На засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході України (ТКГ) сторони домовились про перемир'я починаючи з опівночі 8 березня. Про це у четвер, 7 березня, заявив представник України в ТКГ Євген Марчук.

"Найголовніше: все-таки ми сьогодні домовилися, і всі сторони погодилися, що з нуля годин (8 березня - Ред.) запускається режим тиші. Але щоб не було дуже великих ілюзій, доки не буде гарантій із боку РФ і насамперед керівництва РФ пана Путіна або його представників, на превеликий жаль, на дуже великий оптимізм сподіватися не доводиться. М'яч на російській стороні", - сказав Марчук в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, перемир'я запроваджується безстроково.

Запровадження чергового перемир'я на Донбасі підтвердив спецпредставник Росії в контактній групі Борис Гризлов. "Сьогодні в форматі відеоконференції, в рамках підгрупи з безпеки, узгоджена дата початку "весняного перемир'я" на Донбасі - воно почнеться з нуля години 8 березня", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс". Також наміри дотримуватися перемир'я підтвердили в самопроголошених утвореннях "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомлялось, наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.