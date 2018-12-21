 На Донбасі з 29 грудня почне діяти ″новорічне перемир′я″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

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Новини

На Донбасі з 29 грудня почне діяти "новорічне перемир'я"

Про домовленість щодо припинення вогню на Донбасі з 29 грудня повідомив представник України в ТКГ Євген Марчук. У самопроголошених "республіках" заявляють про готовність дотримуватися режиму тиші.

На Донбасі з 29 грудня має почати діяти новорічне перемир'я

На Донбасі з 29 грудня має почати діяти "новорічне перемир'я"

Уповноважений представник Києва в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Сході України Євген Марчук повідомив про досягнуту домовленість оголосити режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня. Домовленості досягнуто під час засідання ТКГ в режимі відеоконференції у четвер, 27 грудня.

"Було обговорено пропозицію України, яку вносили ще на минулому засіданні, про введення режиму тиші. Ми запропонували ввести режим тиші, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з завтрашньої ночі. Якщо точно, то з 00 годин 01 хвилини на 29 грудня", - сказав Марчук в ефірі телеканалу "Прямий".

Представник України в ТКГ наголосив на необхідності максимально використовувати режим тиші для відновлення і ремонту пошкодженої життєво важливої інфраструктури на Сході України.

DW.COM

В зоні конфлікту на Донбасі внаслідок снайперських обстрілів з боку збройних формувань сепаратистів загинув один український військовослужбовець, повідомили в прес-центрі ООС. (15.12.2018)

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ. (07.09.2018)

Канцлерка ФРН та президент Франції стурбовані дотриманням перемир'я на Донбасі. Вони нагадують, що альтернатив мирному вирішенню конфлікту немає. (23.12.2017)

У самопроголошених "Донецькій" та "Луганській народних республіках" заявили про готовність до дотримання перемир'я на Донбасі, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Востаннє перемир'я на Донбасі - так зване "шкільне" з нагоди початку навчального року - було оголошено з 29 серпня. Хоча сторони конфлікту й не дотримувалися режиму тиші повністю, спостерігачі місії ОБСЄ заявляли про скорочення кількості обстрілів. Минулого року "новорічне перемир'я" оголосили з 23 грудня.

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