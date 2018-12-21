На Донбасі з 29 грудня почне діяти "новорічне перемир'я"

Уповноважений представник Києва в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Сході України Євген Марчук повідомив про досягнуту домовленість оголосити режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня. Домовленості досягнуто під час засідання ТКГ в режимі відеоконференції у четвер, 27 грудня.

"Було обговорено пропозицію України, яку вносили ще на минулому засіданні, про введення режиму тиші. Ми запропонували ввести режим тиші, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з завтрашньої ночі. Якщо точно, то з 00 годин 01 хвилини на 29 грудня", - сказав Марчук в ефірі телеканалу "Прямий".

Представник України в ТКГ наголосив на необхідності максимально використовувати режим тиші для відновлення і ремонту пошкодженої життєво важливої інфраструктури на Сході України.

У самопроголошених "Донецькій" та "Луганській народних республіках" заявили про готовність до дотримання перемир'я на Донбасі, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Востаннє перемир'я на Донбасі - так зване "шкільне" з нагоди початку навчального року - було оголошено з 29 серпня. Хоча сторони конфлікту й не дотримувалися режиму тиші повністю, спостерігачі місії ОБСЄ заявляли про скорочення кількості обстрілів. Минулого року "новорічне перемир'я" оголосили з 23 грудня.