 На Донбасі загинули четверо українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі загинули четверо українських військових

З початку доби 6 серпня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Четверо військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу в районі Павлополя.

На Донбасі 6 серпня загинули четверо бійців ЗСУ

На Донбасі 6 серпня загинули четверо бійців ЗСУ

Проросійські бойовики на Донбасі у вівторок, 6 серпня, двічі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, повідомили в міністерстві оборони України.

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям", - повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, не уточнивши обставини загибелі українських військових, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Гуцуляка, о 00:45 протягом майже години бойовики обстрілювали позиції українських військових біля села Богданівка Донецької області з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А о 10:20 проросійські бойовики почали обстріл поблизу Павлополя Донецької області з ручних протитанкових гранатометів.

DW.COM

Загони бойовиків на Донбасі обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі населеного пункту Луганське, повідомили в міноборони України. (23.07.2019)

Четверо українських військових підірвалися на Донбасі, двоє з них померли на місці і ще двоє отримали поранення, їхній стан задовільний. (21.07.2019)

Як зазначив згодом пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил (ООС) у повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook, військові отримали смертельні поранення внаслідок обстрілу в районі Павлополя. Загиблі служили в одному з підрозділів бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Пресцентр штабу ООС повідомив також, що упродовж 5 серпня бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Обстріли поблизу Водяного та Південного здійснювалися зі стрілецької зброї. Окрім того, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі нещодавно домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

Дивитись відео 03:57

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)  

Також за темою

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Київ: на Донбасі загинув один український військовий 05.07.2019

Бойовики на Сході України 30 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 4 липня загинув один військовослужбовець та ще троє отримали поранення, повідомили в ООС.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Штаб ООС: На Донбасі загинув один український військовий 08.07.2019

Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ на cході України. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець.

Ukraine | Kämpfer des Asow-Bataillons

Військові підірвалися на Донбасі: двоє загинули і двоє поранені 21.07.2019

Четверо українських військових підірвалися на Донбасі, двоє з них померли на місці і ще двоє отримали поранення, їхній стан задовільний.

Реклама

Докладно

Затримання учасника несанкціонованої акції протесту за вільні вибори у Москві. 3 серпня 2019

Як українці реагують на протести у Москві

Чому масові протести у Москві пройшли в Україні майже непоміченими?  

Китай збирається припинити закупівлю сільськогосподарської продукції США

Китай припинить імпорт сільгосппродукції із США

Пекін відреагував на апровадження Вашингтоном нових мит погрозою припинити закупівлю сільгосппродукції зі США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  