На Донбасі загинули четверо українських військових

Проросійські бойовики на Донбасі у вівторок, 6 серпня, двічі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, повідомили в міністерстві оборони України.

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям", - повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, не уточнивши обставини загибелі українських військових, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Гуцуляка, о 00:45 протягом майже години бойовики обстрілювали позиції українських військових біля села Богданівка Донецької області з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А о 10:20 проросійські бойовики почали обстріл поблизу Павлополя Донецької області з ручних протитанкових гранатометів.

Як зазначив згодом пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил (ООС) у повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook, військові отримали смертельні поранення внаслідок обстрілу в районі Павлополя. Загиблі служили в одному з підрозділів бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Пресцентр штабу ООС повідомив також, що упродовж 5 серпня бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Обстріли поблизу Водяного та Південного здійснювалися зі стрілецької зброї. Окрім того, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі нещодавно домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.