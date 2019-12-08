На Донбасі загинули троє українських військових

Три військовослужбовця Об'єднаних сил у понеділок, 9 грудня, загинули через підрив на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє пресслужба штабу ООС.

Крім того, за минулу добу зафіксовано, що проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Зокрема вони обстріляли позиції українських військових з БМП, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики накрили вогнем позиції ООС біля Водяного, Красногорівки, Березового, Луганського, Новолуганського і Хутора Вільного. Від початку вівторка, 10 грудня, бойовики не стріляли.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". Вони домовилися про повне припинення вогню до кінця поточного року, а також обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця поточного року.

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