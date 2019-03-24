На Донбасі загинув український військовослужбовець

Один український військовослужбовець загинув у п'ятницю, 29 березня, на Донбасі. Ще двоє військових дістали поранень унаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, двоє дістали поранень. Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у зведенні ООС.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

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