На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі в понеділок, 30 березня, внаслідок снайперського вогню проросійських бойовиків загинув український військовий, ще один отримав осколкове поранення. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України", - повідомили в ООС.

Тим часом на Луганщині український військовий отримав осколкове поранення внаслідок ворожого обстрілу із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82 мм калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Його доставили до військово-медичного закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

Для придушення вогню противника підрозділи ООС застосували наявне озброєння.

Дивитись відео 00:47 Поділитись "Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Z8hs "Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020)