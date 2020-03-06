 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Проросійські бойовики обстріляли з ракетного комплексу автомобіль українського підрозділу. Через це загинув один український боєць і ще троє були травмовані. Від інших обстрілів поранені ще троє українських солдатів.

На Донбасі загинув ще один український солдат

На Донбасі загинув ще один український солдат

Упродовж неділі, 8 березня, проросійські сепаратисти на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Зокрема, вони обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з українських підрозділів.

Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення та один - бойове ураження. Окрім того, під час інших обстрілів троє українських бійців отримали поранення.

Проросійські бойовики вели обстріли із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зокрема, були обстріляні позиції українських військових неподалік Опитного, Авдіївки та поруч з населеним пунктом Хутір Вільний. Українські підрозділи відповіли на обстріли прицільними вогневими ударами. 7 березня проросійські бойовики також шість разів порушили режим припинення вогню, повідомили в ООС.

Як повідомлялось, 26 лютого, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБЄС) Гайді Ґрау (Heidi Grau) закликала сторони протистояння дотримуватися режиму припинення вогню. Водночас українська сторона у ТКГ звинуватила збройні формування сепаратистів у тому, що ті намагалися зірвати домовленості досягнуті на минулому саміті "нормандської четвірки" в Парижі.

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На Донбасі ракета влучила в автомобіль, загинув український військовий

Бойовики обстріляли автомобіль українських військових з ракетного комплексу. Унаслідок влучання один військовослужбовець загинув, ще четверо - отримали поранення та бойові ураження. (01.03.2020)  

Під час обстрілів на Донбасі 3 березня загинув військовий - штаб ООС

З початку доби формування проросійських сепаратистів сім разів порушили режим тиші, кажуть у штабі ООС. Під час обстрілів загинув один український військовий, ще чотири дістали поранень. (03.03.2020)  

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