 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

За минулу добу в зоні ООС на Донбасі загинув один український військовий. Крім того, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Вони стріляли з БМП, великокаліберних кулеметів та задіювали снайперів.

Минулої доби на Донбасі загинув один український військовий

Минулої доби на Донбасі загинув один український військовий

Один український військовий загинув у вівторок, 17 грудня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

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Після переговорів у "нормандському форматі" німецька канцлерка Анґела Меркель заявила, що мінські угоди не "скам'янілий документ". Для реалізації їм потрібно надати "рух". Путін заперечив. (10.12.2019)

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Бойовики, яких підтримує Росія, обстріляли українські підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також були задіяні снайпери, повідомляє пресслужба ООС. За її даними, під обстріл бойовиків потрапили українські військові поблизу Новолуганського, Кримського, Травневого, Мар'їнки і Широкиного.

З початку середи, 18 грудня, бойовики не стріляли, втрат з українського боку немає.

Нагадаємо, сьогодні пройде засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Під час нього сторони повинні погодити дати і умови чергового перемир'я. Також у Мінську мають обговорити втілення досягнутих на "нормандському" саміті домовленостей. 

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"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

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