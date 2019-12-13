На Донбасі загинув український військовий

Один український військовий загинув у вівторок, 17 грудня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Бойовики, яких підтримує Росія, обстріляли українські підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також були задіяні снайпери, повідомляє пресслужба ООС. За її даними, під обстріл бойовиків потрапили українські військові поблизу Новолуганського, Кримського, Травневого, Мар'їнки і Широкиного.

З початку середи, 18 грудня, бойовики не стріляли, втрат з українського боку немає.

Нагадаємо, сьогодні пройде засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Під час нього сторони повинні погодити дати і умови чергового перемир'я. Також у Мінську мають обговорити втілення досягнутих на "нормандському" саміті домовленостей.