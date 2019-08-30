На Донбасі загинув український військовий

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) внаслідок обстрілів з боку бойовиків, здійснених у п'ятницю, 27 вересня, один український військовослужбовець отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Пр це вранці у суботу, 28 вересня, повідомив пресцентр ООС на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Обставини загибелі з’ясовує робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України, зазначається у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, минулої доби бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку доби 28 вересня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня - так зване "хлібне перемир'я". Однак українська сторона неодноразово заявляла про його порушення.

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