На Донбасі загинув український військовий

Попри так зване "хлібне перемир'я" на Донбасі загинув ще один військовий Збройних сил України (ЗСУ). Як повідомив пресцентр штабу Об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, бойоики в неділю, 25 серпня, обстріляли позиції українських військових. Унаслідок обстрілів поранення отримали четверо військовослужбовців ЗСУ.

Під час евакуації до медичного закладу один із поранених помер. "Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних фахівців", - йдеться в повідомленні. Інформація щодо місць, в яких здійснено обстріли, не вказана.

Нагадаємо, минулого місяця учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, досягти повного дотримання "режиму тиші" не вдалося. Зокрема, 6 серпня внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинули четверо українських військових.

За даними Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку конфлікту на Донбасі загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.