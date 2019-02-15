На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі на лінії бойового зіткнення сторін у п'ятницю, 15 лютого, загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомив представник прес-центру міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна". Ще двоє українських військовослужбовців зазнали поранень різної важкості. Поранених доправили до військового госпіталю.

Як повідомили у міноборони, від початку поточної доби на Донбасі бойовики п’ять разів прицільно обстріляли оборонні позиції українських військ.

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.