 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Український військовий загинув на Донбасі. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку бойовиків, повідомили в міністерстві оборони України.

На Донбасі загинув український військовий (фото з архіву)

На Донбасі загинув український військовий (фото з архіву)

На Донбасі на лінії бойового зіткнення сторін у п'ятницю, 15 лютого, загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомив представник прес-центру міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна". Ще двоє українських військовослужбовців зазнали поранень різної важкості. Поранених доправили до військового госпіталю.

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В українській армії - близько п'яти відсотків дезертирів. Міноборони пропонує виключити їх зі складу ЗСУ, аби доукомплектувати військо. DW розбиралася, чи допоможе цей крок. (22.01.2019)

Як повідомили у міноборони, від початку поточної доби на Донбасі бойовики п’ять разів прицільно обстріляли оборонні позиції українських військ.

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.

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