 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок обстрілів з боку бойовиків на Донбасі, повідомляють у штабі ООС.

У штабі ООС повідомили про загибель українського військового на Донбасі 4 лютого

У штабі ООС повідомили про загибель українського військового на Донбасі 4 лютого

Один український військовий загинув, один отримав поранення на Донбасі у понеділок, 4 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook вранці у вівторок, 5 лютого. Зазначається, що упродовж минулої доби бойовики обстріляли позиції українських військових вісім разів. 

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня минулого року діє чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Порошенко про мирний план Зайдіка

Президент Петро Порошенко напередодні ввечері прокоментував "мирний план для України" представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Зайдіка, викладений в ЗМІ. Порошенко наголосив, що план врегулювання ситуації на Донбасі уже передбачений в мінських домовленостях.

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За словами Мартіна Зайдіка, упродовж січня в зоні конфлікту не було зафіксовано жертв бойових дій серед мирного населення. Тим часом Київ у Мінську вимагав інформації про долю заручників. (30.01.2019)

На заміну мінським угодам в ОБСЄ розробили новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Висловлюються сподівання, що цей план може допомогти знайти вихід із глухого кута, в який зайшли переговори в Мінську. (29.01.2019)

"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в мінських домовленостях (...) Думаю, панові Зайдіку достатньо прочитати це і підтримати", - сказав Порошенко в ефірі телеканалу ICTV. Він також нагадав про запропоновану концепцію миротворчої місії ООН на Донбасі.

Наприкінці січня Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.  

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Александер Гуґ: можна швидко припинити бої на Донбасі (30.10.2018)

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