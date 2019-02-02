На Донбасі загинув український військовий

Один український військовий загинув, один отримав поранення на Донбасі у понеділок, 4 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook вранці у вівторок, 5 лютого. Зазначається, що упродовж минулої доби бойовики обстріляли позиції українських військових вісім разів.

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня минулого року діє чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Порошенко про мирний план Зайдіка

Президент Петро Порошенко напередодні ввечері прокоментував "мирний план для України" представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Зайдіка, викладений в ЗМІ. Порошенко наголосив, що план врегулювання ситуації на Донбасі уже передбачений в мінських домовленостях.

"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в мінських домовленостях (...) Думаю, панові Зайдіку достатньо прочитати це і підтримати", - сказав Порошенко в ефірі телеканалу ICTV. Він також нагадав про запропоновану концепцію миротворчої місії ООН на Донбасі.

Наприкінці січня Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.