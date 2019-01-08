 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Донбасі загинув український військовий

Проросійські бойовики протягом 14 січня п'ять разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього загинув один український військовий і були поранені ще двоє.

На Донбасі продовжують гинути українські солдати

На Донбасі продовжують гинути українські солдати

Станом на вечір понеділка, 14 січня, проросійські сепаратисти п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на своїй Facebook-сторінці. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення.

DW.COM

В міноборони України повідомляють про одного загиблого війскового та порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку проросійських сепаратистів. (01.01.2019)

Під час очікування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Майорськ" протягом дня померли двоє літніх людей. Українська сторона СЦКК повідомляє, що проросійські сепаратисти продовжують створювати труднощі на блокпостах. (06.01.2019)

За даними прес-центру ООС, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" проросійські бойовики вели обстріли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка. З гранатометів велись обстріли поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Старогнатівки, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Чермалик.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" в районі населеного пункту Гладосове проросійськи сепаратисти вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня офіційно розпочалося чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Дивитись відео 12:39
Now live
12:39 хв

Александер Гуґ: можна швидко припинити бої на Донбасі (30.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Александер Гуґ: можна швидко припинити бої на Донбасі (30.10.2018)  

Також за темою

Ostukraine Donezk Artilleriebeschuss Frau

На Сході України розпочалося "новорічне перемир'я" 29.12.2018

З опівночі 29 грудня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я. Утім, в штабі операції об'єднаних сил вже повідомили про обстріл.

Logo des ukrainischen Geheimdienstes SBU

СБУ стверджує, що затримала на Сході України російських розвідників 20.12.2018

Три "агентурно-бойові групи" російської розвідки затримала на Сході України контррозвідника СБУ, стверджують в українській спецслужбі. Також СБУ оприлюднила дані про 10 найманців приватної військової компанії Вагнера.

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Геращенко: РФ та ОРДЛО відмовилися від переговорів щодо обміну заручниками 28.12.2018

Представники російської сторони та самопроголошених республік відмовилися від переговорів 29 грудня щодо обміну полоненими, повідомила Ірина Геращенко. Вона ініціює обговорення цього питання в ТКГ.

Реклама

Докладно

Великобританія перед доленосним рішенням щодо виходу з ЄС

Доленосний момент для Великобританії

Бірґіт Маас вважає, що депутати Великобританії мають відкинути угоду Терези Мей про вихід країни з ЄС. 

Німці не люблять зносити старі будівлі

Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла (відео)

Через брак нерухомості у німецьких містах та попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  