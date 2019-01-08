На Донбасі загинув український військовий

Станом на вечір понеділка, 14 січня, проросійські сепаратисти п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на своїй Facebook-сторінці. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення.

За даними прес-центру ООС, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" проросійські бойовики вели обстріли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка. З гранатометів велись обстріли поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Старогнатівки, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Чермалик.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" в районі населеного пункту Гладосове проросійськи сепаратисти вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня офіційно розпочалося чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".