 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Один український військовослужбовець у вівторок, 9 жовтня, загинув на Донбасі, ще двоє отримали легкі поранення. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook вранці у середу, 10 жовтня.

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У районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий, двоє дійстали поранення. (03.10.2018)

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"За минулу добу, 9 жовтня, ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася повністю контрольованою об'єднаними силами" - йдеться в повідомленні. За цими даними, бойовики сепаратистів 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. "При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене мінськими домовленостями", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, бойовики обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Новолуганське, Травневе, Залізне, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. За даними прес-центру ООС, вогонь вівся з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У свою чергу, в "ЛНР" заявили про 11 обстрілів з української сторони за добу, передає агентство "Інтерфакс".

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