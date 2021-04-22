​​На Донбасі загинув український військовий, ще троє отримали поранення - штаб ООС

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє отримали осколкові поранення в результаті обстрілу у суботу, 11 вересня, з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. Про це вранці у суботу, 11 вересня, повідомив пресцентр штабу ООС.

Після надання першої медичної допомоги поранених військових транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я середньої важкості.

За даними штабу ООС, за минулу добу зафіксовано вісім порушень режиму тиші, а з початку суботи проросійські бойовики двічі відкривали вогонь. Зокрема в районі Новогнатівки вони застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122-мм. Поблизу Золотого-4 бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї, йдеться у повідомленні. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Представники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували інформацію про обстріли.

За даними штабу ООС, 10 вересня обстріли велись поблизу Попасної, Золотого-4, Широкиного і Водяного. Згідно з цією інформацією, на Луганщині та Донеччині також було зафіксовано проліт двох безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Як повідомлялося 6 вересня, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, за час конфлікту на Донбасі зниклими безвісти вважаються 811 осіб.