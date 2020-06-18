На Донбасі загинув український військовий - ООС

На Донбасі один військовий загинув і ще один був поранений внаслідок обстрілів бойовиків. Про це у п'ятницю, 19 червня, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Згідно з цією інформацією, минулої доби сепаратисти 14 разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, під вогонь бойовиків потрапили українські військові поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Кримського та Оріхового.

Від початку поточної доби бойовики обстріляли позиції ООС із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського. Також вони застосували міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

Тим часом сепаратисти з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" не коментували інформацію про бойові дії минулої доби.

Як повідомлялося, минулої доби від обстрілів бойовиків загинув один військовий, ще один був поранений і ще один отримав бойове травмування.