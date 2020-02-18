На Донбасі загинув український військовий - ООС

У зоні конфлікту на Донбасі в середу, 26 лютого, загинув один український військовий, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Про втрати повідомив цього ж дня пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав тяжке поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні пресцентру.

Крім того, українські військові зафіксували з початку доби кілька порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань проросійських сепаратистів. Під час обстрілів проросійські бойовики застосовували в тому числі й заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 120 міліметрів, а також стрілецьку зброю, ідеться в повідомленні.

ОБСЄ закликає дотримуватися перемир'я

Тим часом цього ж дня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). За підсумками засідання спецпредставниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБЄС) Гайді Ґрау (Heidi Grau) закликала сторони протистояння на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню.

"Минулого тижня ми всі стали свідками сплеску порушень режиму припинення вогню в Луганській області, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Цивільне населення знову заплатило високу ціну. Це неприйнятно", - сказала Ґрау на брифінгу в Мінську, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Звертаюся до сторін із наполегливим закликом дотримуватися повного припинення вогню", - додала спецпредставниця ОБСЄ. Вона наголосила, що припинення вогню є ключовим положенням Мінських угод. "Тому події останніх днів не можуть не турбувати", - зауважила Ґрау.

Щодо теми самого засідання, спецпредставниця ОБСЄ визнала, що питання визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів у зоні конфлікту на Донбасі потребує доопрацювання.

Київ звинуватив сепаратистів у спробі зриву домовленостей

Водночас українська сторона у ТКГ звинуватила збройні формування сепаратистів у тому, що ті намагалися зірвати домовленості досягнуті на минулому саміті "нормандської четвірки" в Парижі. Саме так українська сторона у ТКГ розцінила проведену 18 лютого спробу прориву збройними загонами сепаратистів на одній із ділянок лінії розмежування.

"Українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого (…) свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі", - написала прес секретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у соцмережі Facebook.