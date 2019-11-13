На Донбасі загинув український військовий - ООС

Внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань позицій Збройних сил України на Донбасі у п'ятницю, 16 листопада, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил вранці в неділю, 17 листопада.

Загалом минулої доби, за повідомленням штабу ООС, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. З боку бойовиків зафіксовано і вогневу активність снайперів, заявили у Києві.

Обстріли позицій ЗСУ були зафіксовані зокрема біля Старогнатівки, Гнутового, Мар'їнки, Павлополя, Луганського, Попасної та інших пунктів. З початку доби 17 листопада втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.

Тим часом представники проросійських сепаратистів з самопроголошеного утворення "ДНР" звинуватили українських військових в обстрілах поблизу Петрівського, передає агентство "Интерфакс". Інформації про потерпілих чи руйнування немає.

Як повідомлялося, на ділянці розведення сил у районі Богданівки та Петрівського Донецької області 13 листопада почалося розмінування територій під контролем ОБСЄ.

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