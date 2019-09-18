На Донбасі загинув український військовий - ООС

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 4 жовтня, під час обстрілу загинув один український військовослужбовець. Про це вранці у суботу, 5 жовтня, повідомив пресцентр ООС на сторінці в соціальній мережі Facebook. Обставини з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України. Ще двоє українських військовослужбовці отримали поранення різного ступеня тяжкості. Представники самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували цю інформацію.

Як зазначається у повідомленні ООС, протягом доби проросійськи сепаратисти 32 рази порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велися по позиціях українських військових поблизу Павлополя, Новогнатівки, Авдіївки, Верхньоторецького та інших населених пунктів.

За цими даними, від початку поточної доби проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Обстріли з міномета велись поблизу населеного пункту Золоте, де, за даними ОБСЄ, на 7 жовтня заплановане розведення сил. Раніше в міністерстві оборони України повідомили, що основною умовою початку розведення військ є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів. Розведення сил заплановано також у селі Петрівському.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

Дивитись відео 05:26 Поділитись Крок до миру на Донбасі чи капітуляція? Золоте в очікуванні розведення сил (23.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Q78J Крок до миру на Донбасі чи капітуляція? Золоте в очікуванні розведення сил (23.09.2019)