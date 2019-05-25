На Донбасі загинув український військовий - ООС

Один український військовий загинув у вівторок, 24 вересня, на Донбасі, повідомляється на сторінці пресцентру Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook. Під час обстрілу "один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям. Обставини з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні ООС. Ще один військовий, як зазначається, отримав поранення.

Також повідомляється, що протягом доби проросійські бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

Напередодні ж, 23 вересня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього двоє українських солдатів отримали поранення.

Як повідомлялося, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня - так зване "хлібне перемир'я". Однак українська сторона неодноразово заявляла про його порушення.

Нагадаємо також, у середині вересня Моніторингова місії ООН з прав людини в Україні повідомила, що з початку конфлікту на Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів.