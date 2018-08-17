 На Донбасі загинув український військовий - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

На Донбасі загинув український військовий - ООС

У прес-центрі Операції об‘єднаних сил повідомили про 24 обстріли упродовж минулої доби та про загибель одного українського військовослужбовця 23 серпня.

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Внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС) вранці у четвер, 23 серпня, на своїй сторінці у Facebook. За цими даними, упродовж поточної доби сепаратисти обстріляли з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських військових поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного.

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Моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що її патруль потрапив під обстріл біля Гольмівського. Повідомляється про вибухи та кулі, які пролетіли над головами членів патруля. (17.08.2018)

Члени Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про "шкільне перемир'я" з 29 серпня. Україна також зробила нову пропозицію щодо обміну полоненими. (22.08.2018)

Також, як зазначається у повідомленні, упродовж минулої доби, 22 серпня, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Внаслідок цих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений. Тим часом бойовики з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" ще не інформували про події упродовж доби.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. Про таку домовленість заявили за підсумками засідання в середу, 22 серпня, представники як української сторони, так і сепаратистів. Це підтвердив і спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Шкільне перемир'я" має початися 29 серпня

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