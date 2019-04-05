На Донбасі загинув один український військовий

Проросійські бойовики в понеділок, 8 квітня, вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього загинув один військовослужбовець та ще двоє отримали поранення, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

За даними штабу ООС, проросійські сепаратисти чотири рази використовували озброєння, заборонене "мінськими домовленостями". Також вони вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, біля села Водяне обстріли велися з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поблизу населеного пункту Піски - з мінометів та станкових протитанкових гранатометів, у районі населеного пункту Опитне - з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів, а в районі Авдіївки - з гранатометів різних систем.

Також зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти в районі населеного пункту Верхньоторецьке, зі станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Кам'янка. Також біля села Золоте-4 обстріли велися з мінометів і станкових протитанкових гранатометів, а поблизу населеного пункту Луганське - з мінометів.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.