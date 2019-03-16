На Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок бойових дій на Донбасі у п'ятницю, 22 березня, загинув один український військовослужбовець і ще один отримав поранення. Про це йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Раніше вдень представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук повідомив, що з початку "весняного перемир'я", що триває на Донбасі з 8 березня, в зоні бойових дій загинули п'ятеро українських військових. Поранено було 15 солдатів, додав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Таким чином, з урахуванням останніх даних ООС, з початку чергового перемир'я там загинуло вже шість українських солдатів. Марчук зазначив, що порушення з боку бойовиків почалися з другого дня перемир'я.

У штабі ООС повідомили, що проросійські сепаратисти від початку доби шість разів обстріляли українські позиції, п'ять з яких із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Зокрема поблизу сел Водяне та Новоолександрівка обстріли велись з мінометів та автоматичних станкових гранатометів, біля Новомихайлівки - зі снайперської зброї, поблизу Новозванівки - з мінометів, а біля селища Золоте-1 - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

Дивитись відео 02:15 Поділитись Знову стати на ноги: поранених українських військових зустріли в ФРН (10.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31Aj9 Знову стати на ноги: поранених українських військових зустріли в ФРН (10.07.2018)