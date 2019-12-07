На Донбасі загинув військовий і ще троє поранені - ООС

Один український військовослужбовець загинув і двоє отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків, а один - бойову травму на Донбасі у суботу, 7 грудня. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у неділю, 8 грудня.

За цими даними, всього бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Сепаратисти накривали вогнем українські позиції, зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, інформує пресслужба ООС. Були обстріляні українські військові поблизу Павлополя, Широкиного, Майорська, Золотого, Новолуганського, Залізного і Луганського.

Від початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції українських військових біля Мар'їнки, втрат немає, йдеться в повідомленні.

Натомість бойовики так званої "ЛНР" стверджують, що українські військові обстріляли їхні позиції, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, ситацію на Донбасі планують обговорити на саміті у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня. На ньому зустрінуться глави України, Франції, Німеччини і Росії. Це буде перший саміт з осені 2016 року. Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) напередодні саміту закликав Кремль до більшої готовності йти назустріч Україні.