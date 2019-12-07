 На Донбасі загинув військовий і ще троє поранені - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

На Донбасі загинув військовий і ще троє поранені - ООС

За минулу добу на Донбасі загинув один військовий і двоє поранені внаслідок обстрілу бойовиків, повідомили в штабі ООС. Ще один український військовий отримав бойову травму.

В зоні ООС загинув військовий і ще троє поранені

В зоні ООС загинув військовий і ще троє поранені

Один український військовослужбовець загинув і двоє отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків, а один - бойову травму на Донбасі у суботу, 7 грудня. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у неділю, 8 грудня.

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РНБО розробила кілька сценаріїв реінтеграції окремих районів Донбасу, один з яких на засіданні ради було затверджено як основний, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. (07.12.2019)

Україна не веде переговори з бойовиками, однак представники ОРДЛО присутні під час зустрічей ТКГ у Мінську, зазначив Володимир Зеленський. Він також розповів про свої очікування від зустрічі з Володимиром Путіним. (06.12.2019)

За цими даними, всього бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Сепаратисти накривали вогнем українські позиції, зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, інформує пресслужба ООС. Були обстріляні українські військові поблизу Павлополя, Широкиного, Майорська, Золотого, Новолуганського, Залізного і Луганського.

Від початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції українських військових біля Мар'їнки, втрат немає, йдеться в повідомленні.

Натомість бойовики так званої "ЛНР" стверджують, що українські військові обстріляли їхні позиції, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, ситацію на Донбасі планують обговорити на саміті у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня. На ньому зустрінуться глави України, Франції, Німеччини і Росії. Це буде перший саміт з осені 2016 року. Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) напередодні саміту закликав Кремль до більшої готовності йти назустріч Україні.  

Дивитись відео 06:55

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

 

Аудіо й відео до теми

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)  

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