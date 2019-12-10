На Донбасі загинув військовий через обстріли бойовиків - ООС

Внаслідок обстрілів бойовиків у середу, 15 січня, загинув український військовий на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться у повідомленні.

У штабі інформують, що впродовж поточної доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. "Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначили в ООС. За цими даними, під обстріли бойовиків потрапили позиції українських військових біля населених пунктів Піски, Василівки, Павлополя, Авдіївки, Світлодарська, Оріхового та Новотошківського.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" цю інформацію ще не коментували.

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.