 На Донбасі загинув військовий через обстріли бойовиків - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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На Донбасі загинув військовий через обстріли бойовиків - ООС

Бойовики вбили одного українського військового попри домовленість про режим припинення вогню на Донбасі. Вони продовжують обстрілювати позиції українських військових із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики вбили одного українського військового попри домовленість про режим припинення вогню

Бойовики вбили одного українського військового попри домовленість про режим припинення вогню

Внаслідок обстрілів бойовиків у середу, 15 січня, загинув український військовий на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться у повідомленні.

DW.COM

Українська сторона Спільного центру контролю за припиненням вогню на Донбасі заявила, що українські військові не порушували мінські домовленості про відведення озброєнь, про що йдеться у звітах місії ОБСЄ. (07.01.2020)

Представник омбудсмена просить владу забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на контрольно-пропускних пунктах Донбасу. (15.01.2020)

У штабі інформують, що впродовж поточної доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. "Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначили в ООС. За цими даними, під обстріли бойовиків потрапили позиції українських військових біля населених пунктів Піски, Василівки, Павлополя, Авдіївки, Світлодарська, Оріхового та Новотошківського.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" цю інформацію ще не коментували. 

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.

 

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