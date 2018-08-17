 На Донбасі двоє українських військових загинули через вибух міни - штаб ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

На Донбасі двоє українських військових загинули через вибух міни - штаб ООС

У штабі ООС повідомили, що 26 серпня двоє українських військових загинули і ще двоє отримали бойові травми через вибух міни, спричинений необережністю.

26 серпня двоє українських військових загинули на Донбасі внаслідок вибуху міни, повідомили в штабі ООС

26 серпня двоє українських військових загинули на Донбасі внаслідок вибуху міни, повідомили в штабі ООС

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у неділю, 26 серпня, загинули двоє українських військових, які підірвалися на міні. Про це повідомив штаб ООС на сторінці в мережі Facebook. "(...) Через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого два військовослужбовці загинули, двоє отримали бойові травми", - йдеться у повідомленні.

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За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту. (23.08.2018)

У ньому також зазначається, що на Луганському напрямку мали місце ще два випадки "підриву на мінно-вибухових пристроях", внаслідок чого постраждали двоє українських військових - один був поранений, інший отримав травми.

Окрім того, в штабі ООС повідомляють, що за поточну добу станом на 18:00 бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема, вели вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. "Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське", - повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, 22 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про початок з 29 серпня так званого "шкільного перемир'я".

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