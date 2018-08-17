На Донбасі двоє українських військових загинули через вибух міни - штаб ООС

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у неділю, 26 серпня, загинули двоє українських військових, які підірвалися на міні. Про це повідомив штаб ООС на сторінці в мережі Facebook. "(...) Через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого два військовослужбовці загинули, двоє отримали бойові травми", - йдеться у повідомленні.

У ньому також зазначається, що на Луганському напрямку мали місце ще два випадки "підриву на мінно-вибухових пристроях", внаслідок чого постраждали двоє українських військових - один був поранений, інший отримав травми.

Окрім того, в штабі ООС повідомляють, що за поточну добу станом на 18:00 бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема, вели вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. "Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське", - повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, 22 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про початок з 29 серпня так званого "шкільного перемир'я".