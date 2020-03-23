На Донбасі двоє військових ЗСУ загинули під час занять - ООС

Під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у середу, 13 травня, загинули двоє військовослужбовців, повідомив пресцентр ООС на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються", - йдеться в дописі, оприлюдненому в четвер, 14 травня. Деталей та обставин інциденту у пресцентрі ООС не повідомили.

Минулої доби в зоні проведення ООС проросійські сили дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових обстріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили зранку у четвер у пресцентрі ООС. Унаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Ще один військовий загинув від поранень.