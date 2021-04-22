На Донбасі внаслідок підриву військового авто загинув український солдат

На Донбасі у вівторок, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець.

"Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", унаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав травми несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми", - повідомило оперативно-тактичне угруповання на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Поранені військові були доставлені до лікувальної установи, стан їхнього здоров'я задовільний. Обставини події з'ясовуються, повідомило угруповання.

Загострення на Донбасі

Нагадаємо, в останній місяць спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків та зростання бойових втрат серед українських військових. На початку квітня про свою занепокоєність зростанням числа порушень перемир'я висловили у Німеччині та Франції.

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