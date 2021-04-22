 На Донбасі внаслідок підриву військового авто загинув український солдат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Новини

На Донбасі внаслідок підриву військового авто загинув український солдат

На Донбасі внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому пристрої загинув український військовий. Ще троє військовослужбовців поранені.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

На Донбасі у вівторок, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець.

"Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", унаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав травми несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми", - повідомило оперативно-тактичне угруповання на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Поранені військові були доставлені до лікувальної установи, стан їхнього здоров'я задовільний. Обставини події з'ясовуються, повідомило угруповання.

Загострення на Донбасі

Нагадаємо, в останній місяць спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків та зростання бойових втрат серед українських військових. На початку квітня про свою занепокоєність зростанням числа порушень перемир'я висловили у Німеччині та Франції.

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